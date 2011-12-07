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«Космическая наука» стартовала в КФУ

Молодежная школа-конференция «Космическая наука» (Space Science) проводится в седьмой раз.

В проекте, организованном Казанским федеральным университетом и Академией наук РТ, принимают участие школьники 5-11 классов из Казани, Москвы, Ижевска, Павлодара, Нижнего Новгорода и Нижнекамска.

Ребята слушают лекции ученых из КФУ, МГУ, Института космических исследований РАН, Института астрономии РАН, Пулковской обсерватории, Южноуральского федерального университета и других вузов и научных учреждений. Те, кто из-за пандемии не смог приехать в Казань, участвуют в трехдневной учебной программе дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

КВ
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