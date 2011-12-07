Мухаметшин: Нужно готовить молодых людей для работы на современной технике

Молодых людей нужно готовить для работы на современной технике, об этом заявил глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в ходе рабочего визита в Рыбно-Слободский района РТ, сообщает ИА «Татар-информ».

«Ильдар Рашидович [глава района] сказал, что требуется переформатирование. Думаю, мы с этим вопросом обратимся в Министерство образования и науки республики. Подготовка кадров на тракторах „вчерашнего дня“, машинах и комбайнах, которые давно уже не используются предприятиями, нас абсолютно не устраивает. Нужно готовить молодых людей для работы на современной технике, востребованной в будущем», — сказал он.

В рамках визита Мухаметшин посетил агротехнический техникум и ЦРБ после капремонта, а также открыл первый крытый каток в районе.