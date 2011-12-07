Полиция Казани начала поиск жертв мошенника, делавшего якобы ремонт сигнализации.

Как рассказала пресс-служба УМВД России по столице РТ, об аферисте стало известно после инцидента с 80-летним пенсионером. Дедушка рассказал, что на днях к нему в квартиру постучался 31-летний мужчина, представившись сотрудником фирмы по ремонту сигнализаций. Тот заявил, что необходимо провести плановый ремонт и, сделав видимость работы, запросил у пожилого мужчины за свои услуги 47 тысяч рублей.

Тогда пенсионер отдал ему деньги, но позже понял, что его обманули. К счастью, полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Он признал свою вину.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А стражи порядка устанавливают всех возможных его жертв. УМВД России по Казани просит всех, кто пострадал от действий преступника, откликнуться по телефону: 2-914-821.