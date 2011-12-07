Ринат Билалов возглавил ИА «Татар-информ»

Экс-руководитель интернет-газеты «Бизнес Онлайн» Ринат Билалов стал главным редактором ИА «Татар-информ».

Известно, что нового руководителя коллективу редакции представил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Садыков отметил, что после прихода Билалова в агентстве последуют и другие кадровые перестановки, «чтобы собрать в ИА „Татар-информ“ самых опытных и ярких журналистов».

Отмечается, что помимо поста главного редактора, Билалов получил должность заместителя гендиректора медиакомпании, чтобы «интегрировать все СМИ холдинга в единую информационную цепочку».