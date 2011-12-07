Специальная Олимпиада соберет в столице РТ около двух тысяч особенных спортсменов

Подробнее о соревнованиях рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

Специальная олимпиада далека от классической, ее главная идея — не спортивная, а адаптация людей с нарушениями интеллектуального развития. Важным становится не победа, а участие в играх.

— Игры Спецолимпиады — уникальная площадка, где создаются самые комфортные условия для встречи общества с инклюзивным сообществом, — подчеркнул министр спорта республики.

Подобного уровня соревнования ранее ни в СССР, ни в России не проводились. Движение было основано в 1968 году, и за эти годы участниками специального олимпийского движения стали более 6 млн человек. В России движение развивается с 1999 года. В настоящее время движение объединяет 63 территориальных отделения, работающие во всех федеральных округах. Региональное отделение СО России в РТ (РО СОР) начало работу в 2017 году и насчитывает около 3000 участников (включая атлетов, партнеров, тренеров и волонтеров). До этого времени в соревнованиях СО России принимали участие в основном ученики Мамадышской школы-интерната, которые неоднократно становились призерами и победителями Всероссийской спартакиады СО. Сегодня наши атлеты — активные участники соревнований, проводимых в России под эгидой Специальной Олимпиады.

Специальная Олимпиада — возможность снять барьеры: на турнире нет флагов, гимнов, медального зачета. Планируется, что казанский турнир охватит 7 видов спорта: лыжные гонки, горные лыжи, бег на снегоступах, флорбол, конькобежный спорт, фигурное катание, сноуборд. Площадками станут горнолыжный комплекс «Свияжские холмы», стадион «Буревестник», Академия тенниса, лыжно-биатлонный комплекс и Дворец спорта. Церемонии открытия и закрытия соревнований примет «Татнефть-арена».

Как таковых возрастных ограничений на турнире нет, но в основном участниками становятся молодые люди.

Для работы на Игры планируется привлечь порядка 3000 волонтеров, которые будут задействованы в более чем 30 позициях. Старт волонтерской кампании был дан в один день с представлением послов Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады — 5 декабря. Ими стали Татьяна Навка, Александр Овечкин, Александр Легков, Алексей Нечаев и Ксения Соловьева. В 2021 году список послов пополнится спортсменами из Татарстана, пообещал министр.

Так как ранее Россия не сталкивалась с опытом проведения подобных международных соревнований, то на зиму 2021 года запланировано тестовое мероприятие — Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Данная спартакиада параллельно станет отборочными соревнованиями для комплектования сборной команды России на игры 2022 года. Состязания пройдут по всем упомянутым выше видам спорта, кроме флорбола.

Проведение Специальной Олимпиады в Казани не потребует новых инфраструктурных решений. Максимум затраты будут направлены на косметический ремонт и адаптацию объектов, размещение и обслуживание участников.

— Нам не потребуется больших издержек для проведения турнира. Бюджет формируется, планируем обратиться к федеральному центру за поддержкой, — подчеркнул Леонов.