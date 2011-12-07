Стартовали общественные обсуждения правил землепользования

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции начальник управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Ирина Дябилкина, заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров и заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова.

Накануне в столице Татарстана начались общественные интернет-обсуждения новых правил землепользования и застройки города. Дискуссии продлятся до 28 января, при этом до 22 декабря жители города, эксперты и собственники смогут оставить свои замечания и вопросы по подготовленному документу. Принять новые ПЗЗ планируется во втором квартале будущего года.

По словам Ирины Дябилкиной, новые правила позволят эффективнее использовать земельные участки в Казани.

— Этот документ задает параметры возможного строительства и виды разрешенного использования земельного участка, — высказалась она. — Все лучшее, что было наработано за эти годы, разработчики постарались включить в проект правил землепользования и застройки.

В основу документа лег принятый в этом году Генплан Казани, определивший стратегию развития города до 2040 года. Если текущие ПЗЗ разделяют город на 19 территориальных зон, то обновленный документ предлагает разделение на 27 территорий. Новые ПЗЗ предполагают перезонирование сельскохозяйственных земель, будут выделены и территории комплексного развития с перспективой их реорганизации. Также документ учитывает границы исторического поселения Казани.