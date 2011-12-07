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Татарстанские таможенники с начала года конфисковали более 500 л алкоголя в казанском аэропорту

Самая большая партия конфискованного алкоголя составила 10 л.

Татарстанские таможенники за год конфисковали более 500 литров алкоголя в казанском аэропорту, сообщил начальник Татарстанской таможни Марат Гараев.

«Конфискованный алкоголь по решению суда мы передаем в Росалкогольрегулирование», — уточнил спикер.

Он также отметил, что в основном нарушения выявляются после приобретения пассажирами крепких напитков в дьюти-фри. Глобальных случаев нарушений в этом году не зафиксировано. Самая объемная партия составила около 10 литров.

Гараев напомнил, что норма беспошлинного ввоза алкоголя составляет не более 3 литров на совершеннолетнего пассажира. За последующие два литра нужно заплатить пошлину в размере 10 евро за литр. 

КВ
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