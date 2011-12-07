Татарстанских студентов-юристов приглашают принять участие в конкурсе «Кадровый центр»

Татарстанских студентов юридических факультетов приглашают принять участие в конкурсе «Кадровый центр», сообщают организаторы Ассоциация юристов России в РТ.

«Победители получат возможность участия в программе наставничества с представителями ведущих юридических фирм Татарстана, ценные подарки и содействие в трудоустройстве», — уточняется в сообщении.

Главная цель конкурса — развитие профессиональных компетенций и содействие в трудоустройстве перспективных молодых людей, а также выявление кандидатов в члены Ассоциации юристов России.

К участию в конкурсе приглашаются студенты 4 курса бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры юридических факультетов.

Мероприятие пройдет в два этапа: с 15 по 17 декабря — отборочный тур в дистанционном формате (тестирование и эссе), 18 декабря — очный этап в формате собеседования.

Отправить заявку и пройти тестирование можно по ссылке.

В очный этап пройдут только 8 кандидатов, уточнили в Ассоциации.