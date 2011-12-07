Татарстанцев и туристов ждут интересные новогодние каникулы

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, директор МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани» Дарья Санникова, директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» Айрат Сибагатуллин, директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин, заместитель директора государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Алла Рожкова и генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко.

— Ограничения по перемещению за рубеж все еще действуют, поэтому внутри республики подготовлено большое количество предложений для того, чтобы хорошо провести время в новогодние праздники, — отметил Сергей Иванов. — На сегодняшний день Татарстан один из наиболее комфортных регионов РФ для совершения туристических поездок. У нас работают все объекты показа, туристические центры, предприятия общественного питания до полуночи. По решению Президента РТ в новогоднюю ночь они будут работать до 3 утра. Поэтому мы ждем всех гостей из других регионов.

Также Сергей Иванов рассказал, что, по предварительным данным Ассоциации отелей Казани и РТ, уже к сегодняшнему дню средняя загрузка казанских отелей в период новогодних праздников составляет около 80%, что сопоставимо с аналогичными показателями прошлых лет. Как правило, с 3 по 5 января загрузка в отелях Казани составляет 94%.

Глава госкомитета республики по туризму напомнил о разнообразных новогодних развлечениях, доступных в разных районах Татарстана. В частности, он рассказал об обновлении резиденции Кыш Бабая в Арском районе.

— В этом году резиденция расширила территорию, — поделился Сергей Иванов. — Появился новый «Лес чудес» с большим количеством интерактивных объектов. В Казани также будет открыто подворье Кыш Бабая.

На территории муниципальных районов РТ действует программа «1001 удовольствие за выходные», в рамках которой туристам предлагается по фиксированной цене пакет услуг в виде проживания, питания и экскурсионной программы.

Как рассказала Дарья Санникова, событийный календарь будущих новогодних праздников в Казани уже сформирован и размещен на портале мэрии города.

— На всех объектах и в местах скопления народа строго соблюдаются все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором РТ, — подчеркнула Дарья Санникова.

Уже сейчас в столице РТ стали открываться катки и лыжные базы, освещенные лыжные трассы. Городские гуляния стартуют 18 декабря открытием елки в Старо-Татарской слободе. Днем позже откроется елка в жилом массиве Дербышки. А 23 декабря начнут работу елки в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах. На следующий день откроется елка в парке «Сосновая роща» у ДК химиков.

Открытие главной елки города у центра семьи «Казан» запланировано на 24 декабря. А 31 декабря гуляния там начнутся с 9 утра и продлятся до 3 часов утра 1 января.