В Казани пройдет финал олимпиады школьников по родным языкам

Олимпиада состоится на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра Министерства образования и науки РТ. Об этом сообщает пресс-службы Министерства образования и науки РТ.

В финал интеллектуальных соревнований вышли 110 учеников 9-11 классов разных национальностей из 17 районов Татарстана. Им предстоит показать свои знания родных языков и литературы.

Результаты олимпиады будут объявлены 23 декабря. Победителей ждут призы.