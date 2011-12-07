В Татарстане до весны 2021 года планируют привить от COVID-19 людей из группы риска

Группы риска в Татарстане планируют привить от коронавируса до 2021 года, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Если говорить оценочно, до марта максимальное количество представителей групп риска мы планируем охватить», — заявила Авдонина.

В группы риска входят медработники, педагоги, сотрудники транспорта и соцработники.

На данный момент в республике идет вакцинация «Спутником V». Татарстан уже принял 2,9 тыс. доз препарата. Вакцина «ЭпикВакКорона» поступит в регион в начале следующего года.