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В Татарстане с сентября до занятий не допустили более 10 тыс. школьников

В ходе утреннего фильтра у детей были выявлены признаки ОРВИ.

В Татарстане с начала учебного года до занятий не допустили более 10 тыс. школьников, у которых в ходе утреннего фильтра были выявлены симптомы ОРВИ, сообщила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«С начала учебного года отстранено через фильтры 10 тыс. 47 детей», — уточнила спикер.

За сутки к занятиям не были допущены 100 школьников.

Напомним, в общеобразовательных учреждениях утром на входе должен проводиться утренний фильтр: измерение температуры тела и проверка на наличие симптомов ОРВИ.

КВ
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