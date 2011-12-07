В Татарстане с сентября до занятий не допустили более 10 тыс. школьников

В Татарстане с начала учебного года до занятий не допустили более 10 тыс. школьников, у которых в ходе утреннего фильтра были выявлены симптомы ОРВИ, сообщила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«С начала учебного года отстранено через фильтры 10 тыс. 47 детей», — уточнила спикер.

За сутки к занятиям не были допущены 100 школьников.

Напомним, в общеобразовательных учреждениях утром на входе должен проводиться утренний фильтр: измерение температуры тела и проверка на наличие симптомов ОРВИ.