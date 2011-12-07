В Зеленодольске в честь символа наступающего года появился снежный бык. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Известно, что высота скульптуры составляет 4,5 метра, а для ее изготовления понадобилось 48 грузовиков снега. Отмечается, что на сегодняшний день это самая большая снежная фигура быка в республике.

Инициатором такого украшения выступил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, а вот его изготовлением занялись кукморские энтузиасты. Снежного быка Марсель и Руслан создали за пять дней.