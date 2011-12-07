Военный комиссар РТ проводил призывников, отправляющихся в Президентский полк Московского Кремля

Военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин лично проводил призывников, отправляющихся в Президентский полк Службы Коменданта Московского Кремля и технополис «ЭРА» в Краснодарском крае.

Как отметил Погодин, попасть в таковые роты дано не каждому. Их уже много лет укомплектовывают лучшими призывниками со всех регионов страны, в том числе и из Татарстана. Всего на службу туда из республики отправятся только около двадцати ребят.

Чтобы ознакомиться с личными делами татарстанцев, офицеры специально приезжали в Казань. Критериями для выбора послужила внешность и физическая подготовка будущих солдат. Речь идет об отсутствии татуировок, шрамов на лице и речевых дефектов. Также рост призывника должен быть не менее 180 сантиметров, а у него самого не должно быть приводов в полицию.

Генерал-майор добавил, что за время службы парни получат не только получат воинскую специальность, но и улучшат физическую форму, освоят строевую подготовку, стрельбу из личного оружия, также найдут новых друзей на всю жизнь.



