Главный бой танкиста Семена Коновалова

Справка «КВ»Семен Васильевич Коновалов родился 15 февраля 1920 года в селе Ямбулатово ныне Верхнеуслонского района Республики Татарстан. До призыва в ряды Красной Армии работал на почте. Окончил Саратовское высшее командно-инженерное училище, летом 1941 года в звании лейтенанта направлен на фронт. Командир взвода в 15-й танковой бригаде 9-й армии Юго-Западного фронта. После завершения военной службы работал на Казанском заводе ЭВМ. Скончался 4 апреля 1989 года, похоронен на кладбище казанского поселка Дербышки.Когда говорят об асах Второй мировой войны, то в первую очередь вспоминают героев-летчиков, сбивших наибольшее число самолетов противника. Их имена широко известны и всегда на слуху: Иван Кожедуб, Александр Покрышкин... Но вот об асах-танкистах мы знаем гораздо меньше. А ведь их победы на поле брани так же весомы, как и сражения за небо, когда схватку выигрывает наиболее хладнокровный и подготовленный. Именно таким был и наш земляк, уроженец Татарстана, Герой Советского Союза, танкист Семен Коновалов. История одной из его самых успешных схваток с врагом - готовый сюжет для голливудского блокбастера.В кругу родных во время краткосрочной побывки с фронта, предоставленной в связи с присвоениемзвания Героя Советского Союза. Деревня Ямбулатово, Татарская АССР, 1943 г.В бою 13 июля 1942 года на окраине хутора Нижнемитякина Тарасовского района Ростовской области экипаж тяжелого танка «КВ-1» под командованием лейтенанта Коновалова в составе механика-водителя Козыренцева, наводчика Дементьева, заряжающего Герасимлюка, младшего механика-водителя Акинина и стрелка-радиста Червинского подбил 16 танков, 2 бронеавтомобиля и уничтожил 8 автомашин с живой силой противника!И всю эту грозную махину превратил в груду искореженного металла один советский танк!Сослуживцы со своими семьями. Семен Коновалов - крайний справа. Его супруга держит на рукахноворожденную дочь Ирину. Город Овруч, Житомирская область Украинской ССР, 1954 г.В середине июля 1942 года 14-я и 22-я немецкие танковые дивизии завершали глубокий прорыв с охватом войск 9-й, 38-й и 24-й советских армий. Немцы пытались уничтожить окруженные армии, а затем развить стремительное наступление на Сталинград и Кавказ.Во время отхода наших частей танк лейтенанта Коновалова предательски заглох. Да, по состоянию на 1941 год танк «КВ» считался лучшим тяжелым танком в мире, но у машины была и проблема - не вполне удачная трансмиссия, которая часто выходила из строя. Вот и в этот раз она подвела. Комбриг Пушкин дал в помощь экипажу опытного техника, ремонтную машину, приказав затем догонять уходившую колонну. Через час мотор завелся, но едва движок ожил, как на дороге показался передовой немецкий отряд - с танками, броневиками и мотоциклами. Ремонтный грузовик-летучка тут же рванул на полном ходу прочь! А вот тяжелому «КВ» с его скоростью от погони не уйти...Семен Коновалов с внуком Юрой на прогулке в Березовой роще. Казань, 1981 г.Так началась эта история, ставшая легендой. На одинокий «КВ» надвигалось шесть десятков танков, бронемашины и пехота. Командир танка Семен Коновалов решил дать бой этой армаде. Один танк против целого дивизиона?! История «войны моторов» такого случая еще не знала. Ровно до того жаркого июльского дня.Увидев одиноко стоявший советский танк, немцы решили, что машина брошена, и спокойно продолжили путь к хутору. И никто из немецкой колонны в следующий момент даже не успел ничего толком понять. А это были быстрые, четкие и меткие выстрелы по ним. Как рассказывали потом местные жители, наблюдавшие за схваткой «панцеров», снаряды из ожившего «КВ» вначале снесли башню передового легкого танка, затем взлетели вверх тормашками несколько мотоциклов, встала, пораженная выстрелом, бронемашина. Еще один немецкий танк развернулся и ушел назад под прикрытием дыма от подбитых машин. Но лейтенант Коновалов понимал: фашисты вернутся. Уходить от немецкой бронеколонны на тяжелом «КВ»?Фотографии и документы С.В.Коновалова вошли в экспозиции Музея-мемориала Великой Отечественной войныв Казанском кремле Республики ТатарстанБесполезно! Командир решил увести машину в укрытие. Танк спрятался в лощине у речки и стал ждать.Позиция в ложбине оказалась очень удачной - большую часть корпуса танка скрывал рельеф места. Не теряя времени, Семен Коновалов велел своим бойцам набрать из речки несколько ведер воды. Пока танкисты маскировали машину ивовыми ветками, командир поливал водой сухую землю перед танком, чтобы выстрелы не поднимали пыль. Через полчаса на горизонте появилась немецкая армада. Подпустив врага поближе, Коновалов скомандовал: «Огонь!» И тут же с огненным блеском взлетела башня одного из немецких танков. Фашисты оказались у наводчика как на ладони - каждый выстрел «КВ» бил точно в цель! Враг не мог ответить: маскировка, которую придумал командир, сработала - выстрелы не поднимали столбы пыли, было непонятно, откуда они. Когда загорелась уже десятая вражеская машина, немцы развернулись и в панике бежали с поля боя.Новогодняя поздравительная открытка семье с фронта от Семена Коновалова. Отправлена 22 декабря 1944 годаПоследние машины противника скрылись из вида, и лейтенант Коновалов направил машину из лощины на вершину холма. Оставаться на прежней позиции нельзя: немцы изменят не только тактику наступления, но и направления атаки, попытаются зайти с флангов. Встав на вершину холма, танкисты получили гораздо лучшие обзор и позицию для обстрела.Осмотрев в бинокль поле боя, Семен Коновалов убедился, что первыми с его экипажем столкнулись устаревшие чехословацкие и относительно слабые средние немецкие танки. А значит, для решающей атаки взбешенные немцы применят более совершенную технику.Едва экипаж Коновалова закончил подготовку новой позиции, как с северо-запада появился противник. Предположения лейтенанта подтвердились - на этот раз немцы перегруппировались и послали вперед более тяжелые танки Т-IV. Немцы намеревались во что бы то ни стало ликвидировать неожиданно возникший очаг сопротивления. Они рвались вперед: за хутором находилась железная дорога, которая вела прямо к Сталинграду!Подпустив врага поближе, Семен Коновалов выстрелил по самой мощной машине врага: «Огонь!» Немецкий «панцер» резко встал, из него повалил густой черный дым, но уже спустя мгновение почти вся армада направила орудия на танк Коновалова и открыла шквальный огонь. Десяток снарядов ударили по лобовой броне советской машины, не пробив, однако, крепкую сталь «КВ». Еще больше снарядов взрыли землю вокруг.«КВ» маневрировал на пригорке между подбитыми машинами, стреляя на ходу. Но внезапно экипаж оглушил грохот, танк остановился. Беспрерывная стрельба противника позволила обездвижить наш танк - сорвать траки. Обездвиженная машина продолжала стрелять, и вот еще три немецких танка подбиты. Заряжающий Акинин уже тянулся за предпоследним снарядом, как вдруг сразу две машины прекратили наступление и стали отходить назад. Плохой знак! И точно - немцы закатили на соседний бугорок противотанковую пушку, которая начала бить по нашему танку прямой наводкой. Первый залп не задел «КВ». Наводчик уже было навел прицел на пушку, как вдруг раздался оглушительный грохот - их подбили. Коновалов скомандовал экипажу: «Покинуть танк!» Их в живых осталось уже только трое...В гражданской жизни фронтовик Семен Васильевич редко надевал парадный китель.А коллеги по работе на заводе ЭВМ запомнили героя-танкиста как уникального специалиста по ремонту любой техникиТанкистам удалось проползти незамеченными до ближайшего стога сена и спрятаться там до наступления темноты. С собой они успели взять снятый с танка пулемет и патроны к нему.Ночью экипаж покинул свое укрытие и отправился в путь. Бойцы шли на грохот канонады, к линии фронта. В течение нескольких дней, пока пробивались к своим, пришлось питаться чем придется - корешками, травой. И вдруг - нежданная удача! Когда они в тот день прятались возле речки, внезапно раздался гул мотора. Танк с черными крестами остановился на берегу, из него вылезли немцы и... отправились купаться.- Сразу мелькнула мысль: «Надо этим танком завладеть!» - рассказывал после войны своей дочери Ирине Семен Васильевич. - Мы ведь во время учебы в военном училище изучали устройство и немецких танков, так что водить немецкий танк не было проблемой. Я знал, как им управлять и где какие рычаги расположены.Действовать, по его словам, требовалось быстро. Бойцы подобрались поближе и разделились. Наводчик нацелил пулемет на двух немцев, усевшихся играть в карты перед танком, техник стал подкрадываться с ножом к немцу, что полез искупнуться в русской речке... Оставшийся в машине экипаж Семен взял на себя. Как только вскрикнул солдат в воде, застрочил пулемет - еще двое немецких солдат упали замертво. Сам Коновалов запрыгнул на броню танка, а тут из люка навстречу ему высунулся офицер. Семен вскочил ему на плечи и ввалился вместе с ним в танк. Последний немецкий танкист успел лишь широко раскрыть глаза при виде своего осевшего командира, удар ножом завершил скоротечную схватку... Бойцы подхватили немецкие кители, головные уборы и вскочили в танк. Рядом зашумели моторы: колонна из трех вражеских танков шла к линии фронта, а для Коновалова это был билет к своим. Наши бойцы пристроились к немецкой колонне, и, едва она дошла до линии соприкосновения, советский экипаж открыл огонь по впереди идущим танкам. Ни одна из трех немецких машин не успела даже башню развернуть, как все они были уничтожены.Но перед Коноваловым встала новая проблема - как бы теперь не подбили свои.- Мчимся, увертываемся как можем и от своих снарядов, и от чужих, - делился потом своими воспоминаниями с дочерью Семен Васильевич. Этот момент Коновалов описывал как самый тяжелый во всей эпопее, ведь так обидно погибнуть от рук своих же. Ну а что могли еще подумать наши бойцы, когда на их позицию летел одиночный немецкий танк? Конечно, начали стрелять по нему! Но экипаж развернул башню дулом назад, достали какую-то тряпку и стали ей как белым флагом махать: мол, немецкие танкисты сдаются! Лишь после этого наши солдаты прекратили стрельбу, и Коновалов вместе с экипажем на захваченном танке попал наконец-то к своим....А впереди у Семена Коновалова были еще долгие годы войны, взятие Берлина, 11 лет последующей военной службы, звание подполковника и мирная семейная жизнь в Казани. Завершил он свою трудовую биографию на Казанском заводе ЭВМ.Рассказывать о минувшей войне он не любил, с речами перед школьниками выступать стеснялся, а о том, что герой-танкист еще и Герой Советского Союза, знали лишь его самые близкие люди. На вопросы о своем боевом пути Семен Коновалов отвечал неизменно и кратко: «Я воевал, как и все мы тогда. Мы сделали то, что и должны были сделать в то трудное время, - защитили свою Родину».КстатиВ конце минувшего года в России вышел в прокат художественный фильм «Несокрушимый», посвященный подвигу танкиста Семена Коновалова и его экипажа.