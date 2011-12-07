28 млн рублей необходимы на проведение весенне-полевых работ в Татарстане

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил сколько потребуется расходов на проведение весенне-полевых работ в Татарстане.

По сообщению пресс-службы Президента РТ, совещание проходило в Кабинете министров республики. Там Зяббаров доложил, что в среднем на 1 гектар посева требуется около 9 тыс. рублей.

Так, на минеральные удобрения необходимы 9,0 млрд рублей, на семена – 3,5 млрд рублей, на средства защиты растений – 5,0 млрд рублей, на ГСМ и запчасти – 10,0 млрд рублей, а на зарплату в период посевной кампании – 2,0 млрд. рублей.