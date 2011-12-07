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При оплате ЖКУ на Госуслугах появилась комиссия в 0,8%

Изменения в соответствии с постановлением правительства РФ от 5 сентября 2019 года вступили в силу с 3 января.

В Минцифры РТ прокомментировали появление комиссии при оплате ЖКУ на республиканском портале Госуслуг. Комиссия в 0,8% будет действовать при оплате с карт большинства банков, Об этом сообщается на сайте uslugi.tatarstan.ru.

По информации пресс-службы ведомства, изменения в соответствии с постановлением правительства РФ от 5 сентября 2019 года вступили в силу с 3 января. Известно, что каждый банк самостоятельно регулирует распределение поступающих средств. Поэтому ведомство не отслеживает финансовые потоки банков. 

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