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Татарстанцы могут проголосовать за лучшее оформление объектов туристической индустрии Казани

Голосование конкурса «Новогодняя Казань» открыто на портале до 5 февраля.

Казанцы и гости столицы республики могут проголосовать за лучшее оформление объектов туристической индустрии города.

По информации пресс-службы исполкома, голосование конкурса «Новогодняя Казань» открыто на портале до 5 февраля. Фотографии для него представили собственники объектов, авторы оформления, а также жителями и гости города.

Сообщается, что всего в номинации «Лучшее внутреннее новогоднее оформление» участвуют 68 конкурсантов, а в номинации «Лучшее новогоднее оформление здания» — 43.


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