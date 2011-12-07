Татарстанцы могут проголосовать за лучшее оформление объектов туристической индустрии Казани

Казанцы и гости столицы республики могут проголосовать за лучшее оформление объектов туристической индустрии города.

По информации пресс-службы исполкома, голосование конкурса «Новогодняя Казань» открыто на портале до 5 февраля. Фотографии для него представили собственники объектов, авторы оформления, а также жителями и гости города.

Сообщается, что всего в номинации «Лучшее внутреннее новогоднее оформление» участвуют 68 конкурсантов, а в номинации «Лучшее новогоднее оформление здания» — 43.



