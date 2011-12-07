В настоящее время на дорогах Алькеевского района РТ не прекращаются работы по уборке снега

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На дорогах Алькеевского района Татарстана в уборке снега задействуют 20 единиц специальной техники.
Как сообщают «Алькеевские вести», для этого используют комбинированные дорожные машины и «КАМАЗы» с отвалами, различные трактора, автогрейдеры и погрузчики. Кроме того, на недоступных для техники местах на уборку снега вручную вышли дорожные рабочие, которые очищают остановки общественного транспорта и металлические барьерные ограждения на опасных участках трасс.
Отмечается, что в населенных пунктах за очистку дорог от снега отвечают местные органы власти. Работы не прекращаются и в настоящее время.