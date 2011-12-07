В Татарстане возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибло пол семьи

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о возбуждении уголовного дела, касающегося гибели татарстанцев при пожаре в Верхнеуслонском районе республики.

Пожар произошел в частном доме в селе Пятидворка. В нем погибли отец, зять и двое сыновей. Тогда погибшие двое мужчин вместе с мальчиками приехали в тот дом, чтобы отогреть замерзшее отопление, используя электрический и газовый обогреватель.

Причиной происшествия по предварительной версии назвали замыкание электропроводки, а причиной смерти семьи — отравление угарным газом. Уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ.