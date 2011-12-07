Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Иммунитет к COVID-19 вырабатывается после второй прививки

Вторая доза вакцины вводится через 21 день после первой.

Иммунитет к СOVID-19 вырабатывается на вторую-третью неделю после введения второй дозы вакцины, отмечают специалисты.

Вторая прививка вводится через 21 день после первой. Людям, прошедшим первый этап вакцинации советуют быть наиболее осторожными — избегать мест массового скопления людей и не переохлаждать организм.

Напомним, препарат «Спутник V» не содержит SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19. В вакцине находится только S-белок оболочки коронавируса, что не допускает заболевания привитого человека. 

КВ
Лента новостей