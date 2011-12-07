Иммунитет к COVID-19 вырабатывается после второй прививки

Иммунитет к СOVID-19 вырабатывается на вторую-третью неделю после введения второй дозы вакцины, отмечают специалисты.

Вторая прививка вводится через 21 день после первой. Людям, прошедшим первый этап вакцинации советуют быть наиболее осторожными — избегать мест массового скопления людей и не переохлаждать организм.

Напомним, препарат «Спутник V» не содержит SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19. В вакцине находится только S-белок оболочки коронавируса, что не допускает заболевания привитого человека.