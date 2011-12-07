Как безработных учили управлять стрессом

Участницами мероприятия стали женщины в возрасте 30 — 35 лет. Накануне с каждой из них провели индивидуальную консультацию по профориентации, после которой желающих пригласили на мастер-класс. Его ведущая — казанский профориентолог Елена Баринова сначала прочитала небольшую лекцию, ознакомив слушателей с некоторыми психологическими терминами.

А потом участницы приступили к выполнению заданий. Например, провели диагностику определения стресса у каждой по методике, предложенной немецким психиатром Куртом Шна́йдером. Женщинам предложили ответить на 9 вопросов. Например, такой: «Я всегда стремлюсь делать работу до конца, но часто не успеваю и вынуждена постоянно наверстывать упущенное. Что делать?». У некоторых слушательниц в итоге набралось от 0 до 4 баллов, что по шкале Шнайдера означает: «Вы ведете себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеете регулировать свои эмоции». Отличный результат! Однако были и те, у которых набралось от 8 до 9 баллов. Это означало: «Вы переутомлены и истощены. Часто теряете самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеете владеть собой… Ваша главная задача — регулировать свой стресс».

По словам Елены Бариновой, конфликтные ситуации, конечно, имеют право на существование. В какой-то мере они даже способствуют достижению определенных целей в жизни. Ведь человек ищет методы разрешения конфликтов. И результат зависит от того, что он выберет: сотрудничество, соперничество, компромисс — или решит просто избежать неприятной ситуации. Кстати, лучшими способами снятия стресса Баринова назвала прогулки на свежем воздухе, хобби, физическую активность, дыхательные упражнения, массаж, сауну, смену обстановки, ароматерапию, общение с животными.

— Не принимайте все близко к сердцу! Общайтесь с приятными для вас людьми, прислушивайтесь к своей интуиции Она подскажет, куда двигаться для осуществления своей мечты, — советовала спикер. — А еще постарайтесь быть спокойными. Когда человек спокойный, сложное для него становится простым.

После мастер-класса профориентолог ответила на вопросы участниц. Приводим некоторые из них.

— Как в наше время женщины с детьми совмещают работу и семью?

— Женщины с детьми все больше мотивированы на короткий рабочий день, неполную занятость, онлайн-режим работы. Они готовы поменять работу для того, чтобы использовать свободное время для воспитания детей.

— Что изменилось сейчас в мировоззрении молодых соискателей работы?

— Если раньше молодые поступали в вузы, чтобы получить корочки, то сейчас ситуация изменилась. Молодежь более серьезно относится к выбору профессии: стремится освоить те профессии, которые приносят реальные доходы.

— Что делать, если на работе возник конфликт с руководителем?

— Пока вы молоды, не стоит тратить время на конфликты. Лучше найти работу по душе.

— Как изменилась в последние годы практика психологической помощи тем, кто в ней нуждается?

— Отрадно, что сейчас все больше людей, несмотря на возраст, обращаются к помощи психологов. Специалисты помогают конкретным советом при возникновении стресса и конфликтных ситуаций. Подсказывают, как избежать негативных и необратимых последствий необдуманных поступков.

Илюся ГАЗИЗОВА, слушатель школы стажера при «КВ»