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Курсантка казанского института МВД спасла ребенка, приняв удар движущейся машины на себя

О поступке девушки узнали из пришедшего благодарственного письма.

От жительницы Казани на имя министра МВД РТ пришло письмо, в котором она выражает благодарность курсантке за спасение ребенка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в письме было рассказано о том, как учащаяся Казанского юридического института МВД России Екатерина Кимчина рискнула своей жизнью и спасла ее ребенка от наезда машины, приняв удар на себя. Она пояснила, что на тот момент ее сын гулял с бабушкой. Тогда пожилая женщина не доглядела за внуком. И когда мальчик выбежал с детской площадки на дорогу, в этот момент ехала машина. К счастью, обошлось без трагедии. 

КВ
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