Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл: То, что святыни удалось сохранить, - это чудо

В «Православной ризнице» можно увидеть около 70 настоящих раритетов, в том числе серебряный оклад Казанской иконы Божией Матери XVIII–XIX веков, произведения иконописи XVII–XIX веков, одеяния священников — саккос казанского митрополита Лаврентия, созданный в 1657–1672 годах, митра — головной убор для торжественных богослужений, принадлежавший архиепископу Казанскому и Свияжскому Герману. Также здесь есть иконы, церковная утварь из Казанского Богородицкого монастыря, Петропавловского и Благовещенского соборов Казани, памятники лицевого и орнаментального шитья. Многие экспонаты представлены посетителям впервые.

— Побывав на выставке, можно понять, сколько страна наша потеряла. Представьте, что эти святыни можно было увидеть каждый воскресный день не только в больших соборных храмах, но и в сельских церквях, — рассказал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, открывая выставку. — А сколько священных предметов, икон, книг было сожжено и исчезло навсегда в самые сложные времена. И то, что это удалось сохранить, — чудо. Огромная благодарность за это сотрудникам музея. Сохранить святыни помогли люди, которые всем сердцем любили и ценили свою родную культуру, свою историю. Мне радостно, что в нашем городе, в нашей республике есть возможность соприкоснуться с представленным здесь духовным наследием. Я также рад, что мы приближаемся к открытию восстановленного казанского собора. Облик разрушенного храма удается воссоздать до малейших деталей. И это стало возможно в том числе и благодаря работникам музеев, которые сохранили планы и виды собора. Хочу пожелать, чтобы все мы любили этот Божий дар — нашу жизнь, старались сохранять все, что было дорого нашим отцам и дедам. В каждом доме должен быть свой маленький музей, музей семьи — фотографии, вещи, которые принадлежали нашим родителям и родителям наших родителей. Важно, чтобы это передавалось из поколения в поколение. Такая преемственность очень важна.