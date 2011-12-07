Охранник РКБ помог прийти в чувство нетрезвому молодому челнинцу

В пресс-службе Республиканской клинической больницы сообщили о неравнодушном сотруднике охраны, спасшего ночью молодого мужчину.

Известно, что о нуждающимся в помощи человеке уведомил пришедший в два часа ночи мужчина. В приемном отделении больницы он рассказал, что тот находится на остановке общественного транспорта рядом с РКБ.

Тогда как поделился сам охранник клиники Николай Фёдоров, он скорее побежал к этому мужчине. Там увидел он нетрезвого спящего, но прилично одетого парня, которому на вид 25 лет. После Николай Васильевич взял его под руку и повел в больницу.

Позже, когда медики осмотрели парня и привели его в чувства, выяснилось, что он прибыл с другом в столицу из Набережных Челнов. Переночевав в больнице, он отправился на вокзал.