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С начала учебного года с температурой и симптомами ОРВИ до уроков не допустили 12 634 человека

За прошедшие сутки от посещения занятий отстранили 68 детей.

С начала учебного года с температурой и симптомами ОРВИ до уроков не допустили 12 634 человека. Об этом рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

По аналогичной причине от занятий в прошедшие сутки от посещения занятий отстранили 68 детей. При утренней проверке у учащихся была повышена температура. Поэтому в целях недопущения распространения инфекций в стенах лицеев, гимназий и школ детей отправили домой. Всего на разобщении находится один класс в челнинской школе и восемь – в казанских. 

Отмечается, что всего в образовательных учреждениях республики закрыты уже 423 очага заболевания коронавирусом. Диагноз за все это время подтвердили у 119 студентов, 116 учеников и 202 преподавателей.

КВ
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