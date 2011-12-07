С начала учебного года с температурой и симптомами ОРВИ до уроков не допустили 12 634 человека. Об этом рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

По аналогичной причине от занятий в прошедшие сутки от посещения занятий отстранили 68 детей. При утренней проверке у учащихся была повышена температура. Поэтому в целях недопущения распространения инфекций в стенах лицеев, гимназий и школ детей отправили домой. Всего на разобщении находится один класс в челнинской школе и восемь – в казанских.

Отмечается, что всего в образовательных учреждениях республики закрыты уже 423 очага заболевания коронавирусом. Диагноз за все это время подтвердили у 119 студентов, 116 учеников и 202 преподавателей.