Синоптики Татарстана предупредили жителей республики об аномально-холодной погоде

Синоптики Татарстана предупредили жителей республики об опасном метеорологическом явлении.

По сообщению специалистов, вчера на территории республики установилась аномально-холодная погода, которая сохранится до середины следующей недели. Отмечается, что среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 9-15 градусов.

Так, завтра, 18 февраля, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и утром -25...-27 градусов, при прояснениях до -31 градуса. Максимальная температура воздуха днем -17...-19 градусов. На дорогах возможна гололедица.