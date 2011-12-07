В 2020 году полицейские Татарстана ликвидировали 200 тысяч литров контрафактного алкоголя. Об этом стало известно из доклада министра МВД по РТ Артема Хохорина.

За прошлый год полицейским удалось задержать 11 человек, которые имели отношение к производству поддельного алкоголя. Также ими было выявлено пять подпольных производств, самое крупное находилось в Нижегородской области. Оттуда контрафактный товар поставляли в Набережные Челны. Всего из нелегального оборота сотрудники МВД ликвидировали более 40 тысяч литров контрафакта. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.