В Дербышках на пожаре погиб мужчина

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В казанском поселке Дербышки на пожаре погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
В ведомстве рассказали, что 16 февраля в 21.15 на номер 101 поступил звонок с сообщением о горящей многоэтажки на ул. Парковой. Пожарные выехали на место по второй категории сложности. Через шесть минут они прибыли по указанному адресу и выяснили, что на 14-м этаже горит трехкомнатная квартира.
Соседи рассказали, что почувствовали запах гари и услышали из горящей квартиры крики мужчины. Самостоятельно вскрыть дверь у них не получилось.
Пожарные вскрыли дверь и вынесли из горящей квартиры мужчину с помощью дыхательной маски. Пострадавшего передали медикам «скорой», однако реанимационные действия оказались безуспешными. Мужчина скончался.
Эвакуация жильцов дома не потребовалась — сработала система дымоудаления.
Площадь пожара составила 24 кв. м. Предварительная причина — непотушенная сигарета. Погибший злоупотреблял спиртным и часто курил в квартире.