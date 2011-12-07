В Дербышках на пожаре погиб мужчина

В казанском поселке Дербышки на пожаре погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве рассказали, что 16 февраля в 21.15 на номер 101 поступил звонок с сообщением о горящей многоэтажки на ул. Парковой. Пожарные выехали на место по второй категории сложности. Через шесть минут они прибыли по указанному адресу и выяснили, что на 14-м этаже горит трехкомнатная квартира.

Соседи рассказали, что почувствовали запах гари и услышали из горящей квартиры крики мужчины. Самостоятельно вскрыть дверь у них не получилось.

Пожарные вскрыли дверь и вынесли из горящей квартиры мужчину с помощью дыхательной маски. Пострадавшего передали медикам «скорой», однако реанимационные действия оказались безуспешными. Мужчина скончался.

Эвакуация жильцов дома не потребовалась — сработала система дымоудаления.

Площадь пожара составила 24 кв. м. Предварительная причина — непотушенная сигарета. Погибший злоупотреблял спиртным и часто курил в квартире.