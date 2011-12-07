В Казани перед судом предстанет группа наркоторговцев

Перед судом предстанут молодые люди в возрасте от 21 года до 32 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконном производстве наркотических средств, попытке сбыта крупной партии наркотиков с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет). Одного из фигурантов дела также обвиняют в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему.

Как выяснили правоохранители, до 20 февраля прошлого года преступная группа занималась незаконными приобретением и сбытом наркотиков и психотропных веществ.

Полицейским удалось вычислить участников преступной группы и пресечь их противозаконную деятельность. Правоохранителями было изъято более 406 граммов запрещенных веществ.

Также был изъят пистолет, который приобрел 32-летний мужчина у неизвестного. Оружие он хранил дома до тех пор, пока его не обнаружили сотрудники полиции.

Свою вину соучастники не признали. Все они сейчас находятся под стражей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд Казани, сообщает Прокуратура Татарстана.

Автор: Виктория Осинина