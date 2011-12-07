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В Казанском университете начнутся бесплатные курсы татарского языка

Желающих изучить татарский язык распределят по трем категориям.

В Казанском федеральном университете с 25 февраля стартуют бесплатные курсы татарского языка. Занятия будут проводиться дважды в неделю, по три часа каждое.

Желающих изучить татарский язык распределят по трем категориям. Это начальный уровень, во вторую группу направят тех, кто уже немного знает язык и умеет говорить, в третью – тех, кто хочет усовершенствовать свое знание языка.

Для записи на курсы необходимо пройти регистрацию по ссылке, сообщает пресс-служба вуза.

В этом наборе уже зарегистрировано около 900 желающих изучать государственный язык Татарстана.  

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