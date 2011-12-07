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В Лаишевском районе РТ приняли бездефицитный бюджет на 2021 год

Район заработал в 2020 году около 1,3 млрд рублей.

Лаишевский район РТ занял четвертое место в республике в рейтинге социально-экономического развития. Власти района приняли бездефицитный бюджет на 2021 год — сумма составила 1,065 млрд рублей. Такие данные представил глава района Ильдус Зарипов в ходе итоговой сессии районного совета.

«В целом экономическое развитие района мы расцениваем как умеренно позитивное», — сказал Зарипов.

Он также отметил, что в прошлом году район обеспечил стабильное поступление доходов. В виде налоговых и неналоговых районов район заработал 722 млн рублей. Учитывая поступление от республиканского и федерального бюджетов объем доходов составил 1,3 млрд рублей. 

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