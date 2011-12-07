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В Роспотребнадзоре по РТ порекомендовали отказаться от празднования 23 Февраля и 8 Марта на рабочем месте

Устраивать корпоративные вечеринки позволили лишь в кафе и в ресторанах с соблюдением всех санитарных правил.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ дали рекомендации по организации корпоративных вечеринок 23 Февраля и 8 Марта. От празднования их на рабочем месте в ведомстве предложили воздержаться. 

Как рассказала их пресс-секретарь Миляуша Замалиева, отмечать Международный женский день и День защитника Отечества можно в местах общепита, сохраняя дистанцию в полтора метра между столиками и заполняемостью зала не более 70%. А при организации банкета в кафе или в ресторане могут присутствовать не более 100 работников из одной компании.

КВ
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