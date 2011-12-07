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В Татарстане осудили мужчину за попытку украсть металлические цистерны

Мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

В Татарстане осудили мужчину, пытавшегося украсть металлические цистерны, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Инцидент произошел в июле 2020 года. 48-летний житель Ютазинского района приметил 60-кубовые металлические цистерны на участке около села Байряки-Тамак. Мужчина решил, что они бесхозные и решил забрать две цистерны. При погрузке на участке появился собственник имущества, который и остановил злоумышленника.

Ущерб от действий татарстанца составил 300 тыс. рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Свою вину он не признал. Суд назначил злоумышленнику 2,5 года колонии строго режима. 

КВ
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