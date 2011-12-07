В Татарстане создали единый лист ожидания для желающих пройти вакцинацию от COVID-19

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказал о едином листе ожидания для татарстанцев. В него попадают те, кто пожелал пройти вакцинацию от COVID-19.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он пояснил, что такой список был заведен во избежание двойной записи. Информация о желающих сделать прививку «Спутником V» туда поступает с единого портала Госуслуг и с заявок, которые оставляются гражданами на номер 122.

Доз и мощностей прививочных кабинетов, по его словам, в республике хватает. Жаворонков подчеркнул, если татарстанцы столкнулись с отказом в вакцинации, им следует сразу же обратиться в Минздрав РТ.