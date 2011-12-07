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Во всех школах Лаишевского района открылись шахматные зоны

В республике хотят обеспечить шахматными зонами все школы.

Все 20 школ Лаишевского района РТ оснащены шахматными зонами.

Работа по открытию шахматных зон в школах РТ проводится оп инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Первой площадкой стала школа № 2, где площадка была установлена 29 января.

Цель проекта — сформировать условия, при которых дети смогут развивать интеллект и проводить досуг с пользой. Предполагается, что шахматные уголки появятся во всех общеобразовательных учреждениях республики. 1321 школу оснастят столом, стульями, шахматами и специальными часами.

«Шахматы — древнейшая уникальная игра, которая развивает логику и системность мышления. Я думаю, что все районы подключатся. Мы сегодня договорились о том, что стартует олимпиада района», — отметил заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов. 

КВ
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