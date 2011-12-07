Команда из четырёх девушек из России завоевала четыре золотые медали на десятой Европейской математической олимпиаде для девушек — EGMO. Таким образом они заняли первое место в общем зачёте, сообщает Минпросвещения РФ.

В составе российской сборной были Таисия Коротченко и Анна Пяткова из Санкт-Петербурга и Розалина Миргалимова и Ралина Юсупова из Казани. Они стали лучшими среди представителей 37 стран Европы и 17 государств, которые не находятся в Европе. Олимпиада проходила в грузинском Кутаиси, а соревновались участницы из-за пандемии онлайн. Россиянки получили лишь на 1 балл меньше максимального количества: 167 из 168.

Девушки готовились к Олимпиаде почти год — для участия их отобрали в мае 2020 года. «Они решали задачи под руководством опытных наставников, приезжали на сборы. Все дети в команде разные, с разными характерами, подходами к тренировкам, но их объединяет сильная любовь к решению задач по математике», — рассказал тренер российской сборной Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга.

Теперь победительницы EGMO стали претендентами на участие в Международной олимпиаде школьников по математике. Она состоится в июле в Санкт-Петербурге.