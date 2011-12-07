Музеи Казани запустят программы для социально незащищённых горожан

Национальный музей Татарстан и его филиалы запускают специальные мероприятия в рамках Всероссийской благотворительной акции «Весенняя неделя добра». Начнутся они 20 апреля, а завершатся 25.

В Национальном музее в рамках акции состоятся тактильное музейное занятие «Утка в руке на поводке», квест «Сокровища Зиланта», лекции «Авторская песня» и «Моя Республика — Татарстан», мастер-классы «Первоцветы» и «Живая бумага», показ мультфильма с тифло- и сурдокомментариями «Белка и стрелка».

Экспозиции Нацмузея и его филиалов посетят подопечные центров помощи семье и детям, спецучреждений образования, общественных организаций инвалидов и ветеранов, реабилитационных центров и благотворительных фондов.

В 1992 году добровольцы организовали акцию помощи нуждающимся людям. Это стало началом ежегодной «Весенней недели добра». Сегодня в ней ежегодно участвуют более 1 млн человек, и большинство из них — молодые добровольцы.



