Рустам Минниханов прошел вакцинацию от COVID-19

Рустам Минниханов сделал прививку от COVID-19. Об этом президент РТ рассказал на совещании в Кабинете Министров РТ.

«Вакцинироваться надо всем. Наш Президент вакцинировался, Владимир Владимирович, видите, да? Я тоже вакцинировался. Ничего, нормально же вот, перед вами [нахожусь]», — сказал Рустам Минниханов.

Минниханов отметил важность планомерной работы в части вакцинации. Он подчеркнул, что это поможет не допустить всплеска заболеваемости, как это происходит в ряде других стран.

Напомним, что всего вакцинацию прошли 197 765 жителей республики, из них вторую дозу получили 114 425 человек.