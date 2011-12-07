В Татарстане более 120 молодежных центров могут получить гранты

В РТ более 120 молодежных центров претендуют на гранты на воплощение идей. По словам председателя Молодежного правительства РТ Аллы Абросимовой, такие форумы позволяют выбрать лучшие молодежные инициативы для развития сел и малых городов.

«В Татарстане более 120 молодежных центров и подростковых клубов, которые объединяют сотни тысяч молодых ребят. Уверена, у каждого есть идеи, которые можно реализовать, объединив усилия», — сказала Абросимова.

Напомним, что в республике стартовала форумная кампания для учреждений молодежной политики. В районах мероприятия пройдут до 30 апреля.