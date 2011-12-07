Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о надвигающейся аномально холодной погоде на Россию. Об этом передает ТАСС.

По сообщению метеоролога, в умеренных и северных широтах РФ сохранится прохлада, а вот в центре в ближайшем времени температура понизится на 3-4 градуса, что ниже нормы. Это, по его мнению, связано с пришедшим с северо-запада холодным воздухом.

Так, днем до 22 мая включительно температура в стране будет колебаться от +12˚ до +17˚.