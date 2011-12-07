Глава МИД РФ оценил «багаж», накопленный Татарстаном к 100-летию ТАССР

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил «багаж», накопленный Татарстаном к 100-летию с момента образования ТАССР. Об этом он рассказал телерадиокомпании «Новый век».

По мнению Лаврова, опыт республики является одним из наиболее перспективных и востребованных другими регионами РФ. А оценить накопленный багаж стоит «как весьма и весьма солидный, увесистый, позитивный», поскольку Татарстан узнаваем и на мировой арене.

Министр также отметил, что возглавляемое им ведомство тесно сотрудничает с руководством республики в том числе и в ходе работы Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

По окончанию интервью, Лавров поздравил своих друзей в Татарстане и всех жителей республики со 100-летием ТАССР.