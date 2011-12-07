Нижнекамскую набережную затопило Камой

В социальных сетях появились кадры с нижнекамской набережной, которую затопило Камой. Пройтись по одной из главных достопримечательностей города можно будет разве что в резиновых сапогах.

По сообщению сотрудников МЧС по РТ, несмотря на затопленную территорию на набережной, уровень воды в Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов пока не достиг критического уровня – он составляет 63,76 метра, что чуть ли не в двух метрах от «красной зоны».

В Куйбышевском же водохранилище уровень воды за прошедшие сутки повысились на 3–10 см на Волжском участке и на 18–34 см на Камском.