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Нижнекамскую набережную затопило Камой

Уровень воды в Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов пока не достиг критического уровня.

В социальных сетях появились кадры с нижнекамской набережной, которую затопило Камой. Пройтись по одной из главных достопримечательностей города можно будет разве что в резиновых сапогах.

По сообщению сотрудников МЧС по РТ, несмотря на затопленную территорию на набережной, уровень воды в Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов пока не достиг критического уровня – он составляет 63,76 метра, что чуть ли не в двух метрах от «красной зоны».

В Куйбышевском же водохранилище уровень воды за прошедшие сутки повысились на 3–10 см на Волжском участке и на 18–34 см на Камском.

КВ
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