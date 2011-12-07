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Рустам Минниханов рассказал о причинах введения режима самоизоляции в РТ

Режим был введен для того, чтобы люди смогли к этому подготовиться и научиться жить в нынешних условиях.  

Рустам Минниханов рассказал на совещании о причинах введения режима самоизоляции в республике. Это нужно было, чтобы татарстанцы смогли проверить готовность медицины и ощутить его на себе.

По словам президента РТ, «коронавирус никуда не денется, он живет вместе с нами». Поэтому на территории республики была введена самоизоляция, чтобы люди смогли к этому подготовиться и научиться жить в нынешних условиях. Главным же остается недопущение возникновения очагов инфекции, а потому, как отметил Минниханов, расслабляться нельзя. Напротив, татарстанцы должны показать собственным примером, «как мы должны соответствовать этим вызовам». 

КВ
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