Рустам Минниханов рассказал о причинах введения режима самоизоляции в РТ

Рустам Минниханов рассказал на совещании о причинах введения режима самоизоляции в республике. Это нужно было, чтобы татарстанцы смогли проверить готовность медицины и ощутить его на себе.

По словам президента РТ, «коронавирус никуда не денется, он живет вместе с нами». Поэтому на территории республики была введена самоизоляция, чтобы люди смогли к этому подготовиться и научиться жить в нынешних условиях. Главным же остается недопущение возникновения очагов инфекции, а потому, как отметил Минниханов, расслабляться нельзя. Напротив, татарстанцы должны показать собственным примером, «как мы должны соответствовать этим вызовам».