Сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа

По традиции в третье воскресенье мая, отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. Впервые эта дата была отмечена в 1983 году в Сан-Франциско. Символом дня стала красная ленточка, прикрепленная к одежде.

Сегодня Дню памяти жертв СПИДа будет посвящен очередной просмотр в рамках кинопремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). В онлайн-проекте «Золотая тарелка» - πR²» все желающие смогут увидеть документальный фильм «Голос за безгласных» режиссера Анны Барсуковой из Ростова-на-Дону.

Фильм рассказывает о судьбе девушки из Екатеринбурга Марины Дрягиной, которая узнала о своем страшном диагнозе. Марина нашла в себе силы жить дальше, изменить жить к лучшему.

Как сообщает пресс-служба дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино», картина «Голос за безгласных» набрала наибольшее количество зрительских голосов в номинации «Документальное короткометражное кино» в рамках I Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), учрежденной в Казани. Кстати, этот фильм был участником многих престижных кинофестивалей в России, Германии, Индии, США. В марте картину увидели в Австралии.

Начало онлайн-просмотра фильма «Голос за безгласных» в 15 часов. Сразу после показа в формате онлайн состоится творческая встреча с режиссером Анной Барсуковой и героиней картины Мариной Дрягиной.