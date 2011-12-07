Ученые США обнаружили антитело, блокирующее COVID-19

В США обнаружили антитело, блокирующее COVID-19. Об этом передает ТАСС.

По сообщению руководителя американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics Генри Джи, антитело STI-1499 может «на 100% подавлять» коронавирус. При этом начать применение можно еще до создания вакцины.

Для этого учеными были изучены миллиарды антител, где некоторые из них оказались способны блокировать проникновение коронавируса в клетки, тем самым, не давая вирусу «выжить». Самым эффективным оказался STI-1499 – он как бы «обволакивает» коронавирус и удаляет его из организма без каких-либо последствий за пару дней.