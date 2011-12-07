В международный День семьи в Заинском районе Татарстана чествовали трудовые династии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Праздник для семей, представители нескольких поколений которых работают в сфере социального обслуживания, организовали отдел социальной защиты в Заинском муниципальном районе и комплексный центр социального обслуживания населения «Радость». Таких трудовых династий в районе 5.

Все поздравляющие подчеркивали, что семейные династии - это бесценное богатство, гордость любого коллектива. Особенно важна такая преемственность поколений в социальной сфере. У соцработников особая миссия - помогать другим людям.