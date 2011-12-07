В Речном порту Казани полиция разогнала устроившую там вечеринку молодежь

В Речном порту Казани полиция разогнала молодежь, устроившую там вечеринку. Записью очевидцы поделились в соцсети.

Казанцы громко слушали музыку, доносившуюся из их автомобилей. Вскоре по приезду сотрудников полиции молодежь попросили разъехаться по домам. Кадры с их весельем попали в группы в социальных сетях.

Составлены ли были на них административные протоколы неизвестно. Правоохранительные органы Татарстана напоминают, что проведение мероприятий несмотря на отмену режима самоизоляции с массовым участием людей по-прежнему не разрешено.