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В Речном порту Казани полиция разогнала устроившую там вечеринку молодежь

Составлены ли были на них административные протоколы неизвестно.  

В Речном порту Казани полиция разогнала молодежь, устроившую там вечеринку. Записью очевидцы поделились в соцсети.

Казанцы громко слушали музыку, доносившуюся из их автомобилей. Вскоре по приезду сотрудников полиции молодежь попросили разъехаться по домам. Кадры с их весельем попали в группы в социальных сетях.

Составлены ли были на них административные протоколы неизвестно. Правоохранительные органы Татарстана напоминают, что проведение мероприятий несмотря на отмену режима самоизоляции с массовым участием людей по-прежнему не разрешено. 

КВ
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