Виртуальный марафон, посвященный «Каравону», в самом разгаре

Уже несколько дней в рамках праздника в сети интернет проходят показы фильмов о русской культуре и традициях, записи выступлений фольклорных коллективов, мастер-классы по вокалу, народному художественному творчеству, детским играм «За околицей». Сидя дома за компьютером можно было принять участие в проекте «Деревенские наигрыши» и попеть частушки под гармонь.

Познавательным было видео-путешествие по русским селам Лаишевского района, которое провела директор Музея Лаишевского края имени Г.Р. Державина Фарида Муртазина. Желающие смогли виртуально посетить и музей истории «Каравона».

В понедельник, 18 мая, в рамках праздничного онлайн-марафона состоятся мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, праздничного шейного украшения «Борок» и по бисероплетению.

Во вторник, 19 мая, всех приглашают на «Ложкины посиделки» - мастер-класс по игре на традиционных народных музыкальных инструментах, и на мастер-класс по изготовлению праздничного нагрудного украшения «Хомут».

А в 14 часов в прямом эфире состоится круглый стол: «Традиционная культура русского населения Республики Татарстан: история и современность».