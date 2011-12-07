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Владелицу казанской сауны оштрафовали на 250 тысяч рублей за работу в период самоизоляции

Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за такое нарушение. 

Владелице сауны в Казани выписали штраф в 250 тысяч рублей за продолжение работы во время режима самоизоляции, сообщили в УВД города.

В апреле хозяйку сауны, расположенной на улице Вишневского, уже оштрафовали на 35 тысяч рублей за работу в период режима самоизоляции. Но несмотря на ограничения, введенные Кабмином РТ, и на этот штраф — женщина не прекратила деятельность, а контролировала работу заведения. 

Сейчас за повторное нарушение законодательства владелице сауны придется заплатить штраф уже в 250 тысяч рублей. 

КВ
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